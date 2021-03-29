также в разделеРелигия
В Киево-Печерской лавре 3 апреля откроется «Благовещенская» ярмарка 15
Митрополит Иларион объяснил, почему Церковь не благословляет однополые браки 9
Предстоятель УПЦ рассказал, почему святые жили в маленьких пещерах 12
Тысячи верующих УПЦ отметили Собор всех преподобных отцев Киево-Печерских 15
Предстоятель УПЦ рассказал, почему христианину важно посещать храм 12
В УПЦ рассказали, для чего необходимо Соборование 11
Православный кинофестиваль «Международная Киноассамблея на Днепре» состоится онлайн 9
Митрополит Антоний назвал условие правильной христианской жизни 8
Епископ УПЦ объяснил, что поможет исцелить украинское общество 17
Митрополит Антоний рассказал, в чем искать смысл жизни 12
Известный врач и священник УПЦ назвал самый опасный грех для человека 11
На Буковине издали книгу проповедей Блаженнейшего Митрополита Онуфрия 12
Митрополит Антоний рассказал, чем опасны добрые намерения без Бога 11
В УПЦ сегодня молятся о детях с аутизмом 18
В РПЦ заявили о необходимости встречи в «Амманском формате» из-за действий Фанара 12
Митрополит Антоний рассказал о простом правиле, помогающем обрести любовь 11
Международный медиапроект «Люди» информационно поддержал крестные хода УПЦ в день Торжества Православия 12
Крестные ходы УПЦ в Украине: нас притесняют, но нас становится больше 52

Настоящая молитва наполняет сердце любовью и миром, дает силы проходить испытания, а медитация создает иллюзию гармонии, которая при первых же трудностях растворится.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви  со ссылкой на сайт «ФОМА в Украине», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Молитва - это крик души к Богу, просьба о помощи, слова благодарности. Молитва - это дар Божий, и ее происхождение - Божественное. Медитация не имеет Божественного начала, у нее другие цели и задачи. Она не приближает человека к Богу, а сосредоточивает его на самом себе, своих ощущениях, состояниях, эмоциях», - объяснил митрополит Антоний.

Владыка рассказал о том, что методики совершения молитвы и медитации, как и конечная их цель, абсолютно разные.

«Молитве чуждо отслеживание каких‑либо состояний и, тем более, сосредоточение на них. Она исходит из сердца и ведется разумом. Каждое слово должно быть сознательным, вдумчивым и благоговейным. Практики медитации предлагают расслабление, погружение в некую реальность, созданную воображением, то есть в иллюзорный мир. И если человек психически не устойчив, такие практики могут легко довести до раздвоения личности, сумасшествия», - подчеркнул владыка.

Он напомнил, что настоящая молитва всегда исходит из сердца, стремящегося к добру, а медитировать можно, оставаясь и злым, мстительным, потому что к духовной жизни медитация никакого отношения не имеет.

По мнению митрополита Антония, важно понять, что медитация, как правило, направлена на возвеличивание человеческих возможностей, а это «очень опасный путь, человек очень скоро может увидеть всю свою несостоятельность и немощь».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги