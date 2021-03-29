Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе озвучила повестку дня очередных заседаний рабочих подгрупп, а также видеозаседания ТКГ 30 и 31 марта. «Повестка дня: вопрос о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ; имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита; обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня; продолжение разработки плана совместных шагов; возобновление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье; обмен удерживаемыми лицами; полный и безусловный доступ международных организаций; восстановление социально-экономических связей через линию разграничения», - говорится в сообщении делегации.

Указано, что сейчас продолжаются консультации на уровне политических советников, «цель которых вернуться к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня». «Главнокомандующий Вооруженных сил Украины проводит соответствующее расследование по факту гибели 26 марта украинских военнослужащих в районе направлении Шумы», - заявили в делегации.

30 марта состоятся видеоконференции рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной и экономической групп. 31 марта - видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы.