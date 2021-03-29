В Миннеаполисе 29 марта должен начаться суд над бывшим офицером полиции, обвиняемого в смерти чернокожего американца Джорджа Флойда.

Ожидается, что ключевым доказательством в деле станет видео, на котором видно, как офицер полиции Дерек Шовин коленом стал на шею Флойда, прижав его к земле во время ареста, пишет Радио Свобода.

Он продержал так задержанного в течение девяти минут.

После смерти Флойда в США и многих других странах начались протесты против расовой несправедливости и жестокости полиции.

Шовину предъявлено обвинение в убийствах второй степени, убийствах третьей степени и непредумышленном убийстве. Его судьбу решит жюри присяжных.

Суд будет решать, привели ли действия Шовин к смерти Флойда. Обвинение будет настаивать, что то, что Шовин удерживал Флойда, стало «существенной» причиной потери им сознания и, наконец, его смерти. Защита попытается доказать, что Флойд мог умереть от имеющихся заболеваний или, что наркотики фентанил и метамфетамин, обнаруженные в его организме, способствовали его смерти.

Ожидается, что адвокаты Шовина также будут утверждать, что он не собирался причинить вред задержанному.

Адвокаты и судьи проработали более 100 потенциальных членов жюри за около двух недель. Большинство из них отсеяли из-за того, что кандидаты признали наличие устойчивой позиции относительно объекта рассмотрения и не могут быть беспристрастными.

Из 15 избранных присяжных девять являются белыми, четверо – чернокожие, двое имеют смешанное происхождение. По словам судьи, 12 членов будут принимать участие в принятии решения, еще двое будут нужны для замены. Одного из выбранных освободят от исполнения обязанностей в день суда, если его услуги не понадобятся.

Для обвинительного приговора требуется единодушная позиция всех присяжных. Двое потенциальных присяжных по делу были освобождены, когда заявили, что не уверены, что компенсация в размере 27 млн долларов, уплаченная городом семьи Флойда, не повлияет на их решение.