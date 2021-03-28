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В субботу 27 марта в Беларуси прошли акции протестов. По всей стране были задержаны 245 человек.

Так, в Минске была анонсирована акция протеста в районе площади Бангалор. Однако среди задержанных жители других городов. Протести прошли в Новогрудке, Бресте, Могилеве, Солигорске, Новополоцке, Барановичах.

Тем временем Следственный комитет объявил, что возбудил уголовное дело по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК) за призывы в телеграм-каналах к участию в этот день в несанкционированных мероприятиях. После 14:00 в районе площади Бангалор, во дворах и на соседних улицах начались точечные задержания.

Напомним, страны Балтии ввели санкции против 118 чиновников режима Лукашенко.
ForUm

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