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Ежегодно Украина теряет миллиарды из-за того, что в стране работают нелегальные АЗС.
Об этом рассказал министр развития громад и территорий Алексей Чернышов во время встречи с руководством Нефтегазовой ассоциации Украины и с представителями сетей автозаправочных станций, сообщает сайт ведомства.

На встрече обсуждалась проблема незаконной торговли горючим и детенизация рынка нефтепродуктов.

«В результате совместной работы должна быть пресечена деятельность всех нелегальных автозаправочных станций. Продолжается работа по выявлению незаконного оборота горючего. Все АЗС в Украине пройдут проверку», - сказал министр.

Он назвал стратегические задачи министерства – это закрытие теневого рынка топлива, поддержка прозрачной фискализации, а также создание условий для прогнозирования цен на топливо.
ForUm

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