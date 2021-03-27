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Правительство Китая ввело санкции против Соединенных Штатов и Канады. В частности, против руководителей Комиссии США по международной религиозной свободе и члена парламента Канады.

«Соединенные Штаты и Канада ввели односторонние санкции в отношении соответствующих физических и юридических лиц в Синьцзяне 22 марта на основании слухов и дезинформации. В ответ китайская сторона решает наложить санкции», - говорится в сообщении.

Китай наложил санкции на:

председателя Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) Гейл Манчин;

заместителя председателя USCIRF Тони Перкинса;

члена парламента Канады Майкла Чонга.

Согласно заявлению, Китай также ввел санкции в отношении подкомитета по международным правам человека и постоянного комитета по иностранным делам и международному развитию Палаты общин Канады.

Тем, кто попал под санкции, запрещен въезд на материковую часть Китая, в Гонконг и Макао, а гражданам и учреждениям Китая запрещается вести дела с соответствующими лицами и организациями.
ForUm

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