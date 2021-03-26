Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба посоветовал соотечественникам, которые имеют земельные участки во временно оккупированном Крыму, обязательно сохранять документы на право собственности для восстановления своих прав после деоккупации полуострова.

Как сообщает Укринформ, об этом Кулеба сказал во время онлайн-брифинга в пятницу.

Он отметил, что указ российского президента о запрещении владеть землей "иностранным гражданам является продолжением политики притеснений и вытеснения граждан Украины из оккупированного полуострова с параллельной русификацией Крыма".

В этом контексте глава МИД напомнил, что в истории Российской империи уже была подобная попытка, когда из Крыма под разными предлогами вытеснялись крымские татары.

«Но эти попытки заведомо провальные, и это доказано историей. Поэтому, что бы ни делала Россия, Крым всё равно вернется, и все акты, которые были приняты Российской Федерацией за годы оккупации, просто исчезнут в истории. Права законных владельцев на земельные участки, безусловно, будут восстановлены после восстановления суверенитета нашего государства в Крыму. Сейчас очень важно, чтобы владельцы земельных участков максимально сохраняли все документы, подтверждающие право их собственности, и любые документы, которые будет навязывать им РФ в их замену», - сказал Кулеба.

Он добавил, что МИД сразу после выхода указа Путина выступил с заявлением, проинформировал о нем партнеров, и Европейский Союз уже отреагировал на эту ситуацию.

«Еще один шаг, который мы делаем, - вопрос лишения украинцев права собственности на земельные участки в Крыму мы добавили в перечень вопросов, которые будут в фокусе внимания Крымской платформы», - отметил министр.

В заключение он заметил, сиюминутного решения для этой проблемы нет, но оно «обязательно будет найдено и все права будут восстановлены».

Напомним, 20 марта вступил в силу указ президента РФ, согласно которому иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам запрещено владеть землей в большинстве районов Крыма. Больше всего он коснется именно украинских граждан.

В МИД заявили, что после восстановления суверенитета Украины в Крыму нарушены права законных владельцев на земельные участки будут восстановлены.