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В аннексированном Крыму с 20 марта начал действовать "указ" президента России Владимира Путина о запрете владеть землей иностранным гражданам.

Ограничения были введены на 19-ти из 25-ти муниципальных образованиях Крыма, в частности, в Евпатории, Керчи, Ялте, Судаке.

Исключение -  земли в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах.

По состоянию на апрель 2020 года более 11 тысяч таких участков принадлежали украинцам.

Если украинцы не передали права на землю в установленные сроки, такое имущество по решению суда будут изымать. Полученную сумму от продажи чужой земли россияне будут передавать государству или городским властям. 

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против экс-президента Виктора Януковича, бывшего премьера Николая Азарова и других бывших чиновников.
ForUm

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