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Секретарь СНБО Алексей Данилов опроверг, что украинские санкции против Виктора Януковича и Николая Азарова, которые уже давно проживают в России, являются популизмом.

«Сейчас, когда Кабинет министров отработает по каждому отдельно, вы будете видеть все это. У нас никаких секретов от Украины точно, от нашего народа не будет. Вы все будете видеть по каждому субъекту, который подпадает под санкции», — отметил Данилов в интервью НВ.

По его словам, те, кто считает, что эти санкции никак на них не повлияют, «глубоко ошибаются».

«Более того, никакого популизма здесь нет», — добавил Данилов.

Как ранее сообщал ForUm, 19 марта Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против экс-президента Виктора Януковича, бывшего премьера Николая Азарова и других бывших чиновников. Всего под санкции попали 27 человек.
ForUm

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