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За прошедшие сутки, 25 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север», вблизи поселка Светлодарск, оккупанты открывали огонь в сторону позиций украинских защитников из ручных и станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Позиции наших защитников возле населенного пункта Майорск оккупанты обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В пределах ответственности оперативно-тактического группировки «Восток», недалеко от населенного пункта Богдановка, российско-оккупационные войска вели огонь по позициям защитников Украины из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Широкино противник открывал огонь в сторону украинских позиций, применив подствольные гранатометы, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации проинформированы представители ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 7:00 26 марта обстрелов не зафиксировано.
ForUm

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