Президент США Джо Байден заявил о желании баллотироваться во второй раз.

Соответствующее заявление он сделал 25 марта во время своей первой большой пресс-конференции с момента вступления в должность. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома, сообщает УНИАН.

Так, на вопрос журналиста, собирается ли он баллотироваться на пост президента США еще раз в 2024 году, Байден ответил:

«Ответ: да. Я надеюсь выдвинуть свою кандидатуру на переизбрание».