также в разделеМир
Страны Балтии ввели санкции против 118 чиновников режима Лукашенко 9
Польша усиливает карантин из-за рекордного количества заражений COVID-19 9
Кремль: Путин непублично вакцинировался «одной из трех российских вакцин» 34
США предупредили Германию о новых санкциях за «Северный поток-2» 14
Канада ввела санкции против девяти официальных лиц РФ из-за Навального 11
В НАТО заявили об увеличении ракетной угрозы со стороны РФ 14
Меркель извинилась за решение о пасхальном карантине и отменила его 33
ООН: Из-за пандемии острый голод угрожает 20 странам мира 18
Госдума приняла закон об обнулении сроков Путина 20
SpaceX запустила в космос еще 60 интернет-спутников 21
19 стран создали платформу для сбора доказательств преступлений режима Лукашенко 23
«Вызов для Байдена»: КНДР совершила несколько пусков ракет 15
«Британский» штамм коронавируса обнаружили уже в 125 странах 60
Столтенберг: Страны НАТО имеют разногласия по «Северному потоку-2» 20
Блинкен: США хотят вдохнуть новую жизнь в НАТО 21
Маск заявил, что его ракеты сядут на Марс до 2030 года 17
Defense Express: Армия РФ тренируется захватывать города через психологические SMS-атаки 34
СМИ: Сотрудник консульства РФ в Страсбурге украл велосипедов на €100 тысяч 24

Президент США Джо Байден заявил о желании баллотироваться во второй раз.

Соответствующее заявление он сделал 25 марта во время своей первой большой пресс-конференции с момента вступления в должность. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома, сообщает УНИАН.

Так, на вопрос журналиста, собирается ли он баллотироваться на пост президента США еще раз в 2024 году, Байден ответил:

«Ответ: да. Я надеюсь выдвинуть свою кандидатуру на переизбрание».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
8293 грн.
9
Теги