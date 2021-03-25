По состоянию на 2014 год восточные области Украины были демилитаризованы, рассказал командующий Вооруженных сил Украины (с 2014 по 2019 год) Виктор Муженко в интервью проекту Радио Свобода Крым.Реалии.

Так он ответил на вопрос о том, почему Украина не реагировала на российско-белорусские учения у своих границ в 2013 году.

«Надо понимать, кто был тогда у власти, какая проводилась государственная политика. По состоянию на 2014 год у нас полностью были демилитаризованы: восток Украины, левый берег Днепра, Донецк, Донбасс. Военные части, которые там были, расформированли. Например, полностью была расформирована 254 дивизия, стоявшая в Бахмуте (тогда город Артемовск, - ред.), а ее части стояли и в Луганске. Все части находились на западе, в центре и на западе. На 2014 год восточная часть Украины вообще была практически обнажена», - вспоминает Муженко.

По его словам, в 2005 году Украина прекратила сокращение ВСУ, но в начале российской агрессии их численность уступала показателям 1990-х годов.

«Если сравнивать группировку, которая была в начале 90-х годов с численностью и структурой Вооруженных сил, которые были в начале 2014, то это небо и земля. Тогда была практически миллионная группировка: более тысячи самолетов различных типов, несколько тысяч танков и т.д. А что мы имели на 2014 год в результате всех сокращений? Мы имели ограниченное финансирование, которое не давало возможности поддерживать все военные части в боеготовом состоянии», - рассказал он

Вооруженный конфликт на Донбассе продолжается с 2014 года после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы». По данным ООН, с апреля 2014 до 31 января 2021 в результате вооруженного конфликта на Донбассе погибли от 13 100 до 13 300 человек.