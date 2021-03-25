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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан» № 1292- ІХ, который Верховная Рада приняла 2 марта 2021. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Этот документ имеет целью существенно уменьшить количество заведомо ложных сообщений о минировании объектов и обеспечить экономию материальных и других ресурсов органов государственной власти, привлеченных для проверки ложной информации.

По данным Национальной полиции Украины, по 2019 следователи начали досудебное расследование около 2 тыс. уголовных преступлений, предусмотренных статьей 259 Уголовного кодекса Украины, что вдвое больше, чем в 2018 году.

А с января по март 2020 начато 213 уголовных производств по указанной статье.

При этом нередко одновременно сообщается о минировании десятков объектов.

Закон вводит уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, если заведомо ложное сообщение касается критически важных объектов инфраструктуры или зданий и сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти, или учреждений здравоохранения, или учебных заведений (такое деяние наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет).

Кроме того, статья 259 Уголовного кодекса Украины дополнена примечанием, которой определяется термин «критически важные объекты инфраструктуры», употребляемое в значении, определенном Законом Украины «Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины».

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.
ForUm

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