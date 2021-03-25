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Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью BBC News Украина заявил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом придется «закрыть всю страну». В ближайшее время Совет нацбезопасности может провести отдельное заседание по COVID-19.

«В марте прошлого года мы рассматривали этот вопрос на СНБО. Думаю, в ближайшее время будет проведено отдельное заседание СНБО по этому поводу. Это касается не только коронавируса, ведь цепью идет экономика и много других вещей», - уточнил Данилов.

На вопрос, может ли Совет нацбезопасности обсуждать всеукраинский локдаун, он ответил: «Будет зависеть от поведения людей. Мы настаиваем, что каждая община, согласно закону, должна самостоятельно принимать решение, надо ли ей закрываться, вводить другие ограничения».

«Когда мы полностью закрываем области – это уже исключительный случай. И если развитие событий будет идти не по оптимистичному сценарию, то я не исключаю, что может быть закрыта вся страна», - подчеркнул секретарь СНБО.
ForUm

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