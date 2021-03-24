Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 119/2021, которым утвердил Национальную стратегию в сфере прав человека, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Стратегия направлена ​​на объединение общества в вопросах ценностей прав и свобод человека, которые обеспечиваются и защищаются на основе принципов равенства и недискриминации.

Документ сосредоточен на решении основных системных проблем в сфере обеспечения реализации и защиты прав и свобод человека в условиях новых вызовов, стоящих перед обществом.

Предполагается, что его реализация осуществляется по 27 стратегическим направлениям, среди которых, в частности:

предотвращение пыток и жестокого обращения с людьми;

обеспечение права на справедливый суд;

обеспечение свободы мирных собраний и объединений;

предотвращение и противодействие дискриминации;

обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин;

противодействие домашнему насилию;

обеспечение прав коренных народов и национальных меньшинств;

обеспечение прав ребенка, экологических прав, прав ветеранов войны, в частности тех, кто участвовал в мероприятиях по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях;

обеспечение прав внутренне перемещенных лиц и лиц, проживающих на временно оккупированной территории Украины.

восстановление прав лиц, которые были лишены свободы в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, временной оккупации части территории Украины;

обеспечение прав лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и членов их семей;

преодоление негативных последствий конфликта, вызванного вооруженной агрессией Российской Федерации, и тому подобное.

Результатом реализации Стратегии должно стать введение системного подхода к обеспечению прав и свобод человека, согласованности действий органов государственной власти и местного самоуправления, гражданского общества и бизнеса и создания в Украине эффективного механизма реализации и защиты прав и свобод человека.

Также реализация Стратегии должна обеспечить прогресс в выполнении международных договоров Украины в сфере прав человека. В частности Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Кроме того, Стратегия будет способствовать реализации Целей устойчивого развития Украины на период до 2030 года, а также улучшению позиций нашей страны в международных рейтингах по правам человека.