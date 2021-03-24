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Махровое постельное белье пользуется высокой популярностью среди покупателей не без оснований: изготовленные из натуральных тканей, комфортны в использовании, привлекательны внешне, легко очищаются от бытовых загрязнений.

Особенности махровых простыней

Чтобы подойти к выбору махрового постельного белья грамотно, следует изучить его главные особенности.

Состав

В основе махровых изделий лежат натуральные ткани. Некоторые производители добавляют в состав текстиля трикотажные волокна, но в такой пропорции, чтобы полотно сохранило свои типовые преимущества и особенности.

  • Хлопковые ткани – используются чаще всего. Такая махровая простынь гипоаллергенна, износоустойчива, приятна для тела. Натуральная плотная ткань достаточно долго сохнет при намокании и имеет довольно высокий вес после стирки.
  • Льняные ткани – обладают теми же характеристиками, что и простыни из хлопка, но более тонкие, практически невесомые.
  • Бамбуковые ткани – идентичны по свойствам с текстилем из натурального хлопка, но гораздо быстрее сохнут и имеют меньший вес при намокании.
  • Смесовые ткани – обладают привлекательным блеском поверхности, защищены от появления пылевых клещей и моли, быстро сохнут, не тянутся и не садятся после частых стирок. Эти махровые простыни для укрывания намного легче тех, что производятся из чистого хлопка.

Отличные варианты махровых простыней можно посмотреть на сайте https://edem-textile.com.ua/ru/prostyni-mahrovye-i-vafelnye/ .

Плотность

Из большого ассортимента товаров следует купить махровую простынь, плотность которой составляет от 300 до 500 единиц. Более тонкими и прозрачными окажутся изделия с густотой 200-220 единиц. Тяжелыми и неудобными в использовании пользователи называют полотна плотностью 500-800 единиц.

Длина ворса и его виды

Все махровые простыни можно условно разделить по длине и виду ворсинок. Стандартно их длина равна 5 мм, но бывают исключения. Если ворс слишком короткий, то изделие будет грубоватым на ощупь, тогда как удлиненные волокна скатываются, вытягиваются и теряют свою привлекательность слишком быстро в процессе эксплуатации.

По виду ворса можно выделить:

  • односторонние,
  • двусторонние,
  • крученые,
  • засеченные махровые покрывала.

Крученый ворс наиболее долговечен, а товары с засеченной поверхностью отлично впитывают влагу и являются комфортными при использовании в качестве постельного белья.

Преимущества и недостатки

Достоинств у махровых простыней гораздо больше, чем недостатков. Это связано с особенностями ткани и их характеристиками.

Преимущества

  • Долговечность – полотно соткано из плотных волокон, имеет высокую устойчивость к истиранию, физическим нагрузкам (сложно случайно порвать). Такие махровые покрывала нет надобности гладить после стирки.
  • Экологическая безопасность – изделия производятся из натуральных материалов (хлопка, льна, бамбука иногда с добавлением смесовых волокон для повышения качественных характеристик. Это белье не вызывает аллергических реакций, не натирают кожу, не раздражают ее. Можно использовать как в гостиных и спальнях, так и в детской комнате.
  • Мембранная структура ткани – благодаря способности пропускать воздух, махровое одеяло поможет согреться в холод и создаст комфортные условия для сна в жару.
  • Эффект легкого массажа – структурное полотно может оказывать легкое воздействие на поверхность тела, что позволяет человеку быстрее расслабиться и уснуть.

Недостатки

Среди недостатков пользователи выделяют только довольно высокую стоимость качественного продукта, а также длительный процесс высыхания после стирки.

Махровые покрывала – это надежные и многофункциональные помощники в быту. Они дарят комфорт и доставляют домочадцам эстетическое удовольствие.
ForUm

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