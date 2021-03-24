В двухэтажном здании на улице Саксаганского, 38, в Киеве начался пожар, сообщается на странице «Киев Оперативный» в Facebook.
«Серьезный пожар охватил крышу здания на Саксаганского, 38. На место уже прибыли спасатели ГосЧС», - отмечается в сообщении.
По информации СМИ, в здании находится заведение общественного питания. Пожар охватил около 200 квадратных метров крыши, есть риск распространения огня на второй этаж.
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