Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер и бывший генеральный секретарь организации Жером Вальке отстранены от любой футбольной деятельности на 6 лет и 8 месяцев, сообщается на сайте организации.

85-летний летний Блаттер возглавлял международную федерацию футбола с 1998 по 2015 год.

Независимый комитет по этике признал функционера виновным в многочисленных нарушениях кодекса ФИФА. Отмечается, что их наказание вступит в силу только после завершения предыдущего.

Он покинул пост из-за коррупционного скандала. Из-за этого ему уже запрещено заниматься футболом в любом виде до конца 2021 года.

В декабре 2020 года Международная федерация футбола подала в прокуратуру кантона Цюрих заявление о возбуждении уголовного дела против бывшего президента организации Йозефа Блаттера. Экс-чиновника обвиняют в финансовых нарушениях при строительстве Музея футбола в Цюрихе.