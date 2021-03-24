За прошедшие сутки, 23 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Недалеко от населенного пункта Водяное, вооруженные формирования РФ открывали огонь по позициям наших воинов из гранатометов различных типов и стрелкового оружия.

В пригороде Авдеевки российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

А вблизи населенного пункта Шумы оккупанты вели огонь по позициям наших воинов из ручных противотанковых гранатометов. У Гнутово, захватчики применили по украинским защитникам станковые противотанковые гранатометы. Неподалеку Широкино - оккупанты вели огонь по позициям из стрелкового оружия. Вблизи населенного пункта Славное российско-оккупационные войска обстреливали позиции наших защитников из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

О действиях вооруженных формирований РФ Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ на территории ОРДЛО.

Российские наемники совершили ряд огневых провокаций вдоль всей линии разграничения с применением гранатометов различных типов и стрелкового оружия.

Больше всего обстрелов было зафиксировано в районе населенного пункта Авдеевка, который неоднократно обстреливали в течение дня оккупанты. Украинская сторона СЦКК своевременно реагировала на нарушения режима тишины вооруженными формированиями РФ через установленный координационный механизм.

Вышеупомянутые факты свидетельствуют о том, что представители незаконных вооруженных формирований РФ продолжают нарушать ранее достигнутые договоренности.

Подчеркиваем, Вооруженные силы Украины неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня и последовательны в выполнении взятых на себя обязательств.

По состоянию на 7:00 утра 24 марта обстрелов не зафиксировано. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.