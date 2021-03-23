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Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что следующий 2022-й год может стать переломным в решении о будущем членстве Украины в Евросоюзе. Об этом Стефанишина сообщила во время онлайн-брифинга, передает УНИАН.

«Что касается Евросоюза, я считаю, что это очень длительный процесс, потому что сегодня мы еще не в той ситуации, когда мы можем сказать, что решение о членстве в ЕС лежит исключительно в политической плоскости», - сказала она.

Стефанишина отметила, что даже если такое решение будет принято, «мы еще внутри страны должны проделать большую работу по достижению экономических параметров интеграции Украины с Евросоюзом.

«Но я думаю, что 2022-й год может стать переломным в этом направлении, поскольку Евросоюз будет пересматривать политику соседства для нашего региона», - добавила вице-премьер.

В частности, по ее убеждению, на пересмотр политики соседства может иметь влияние продемонстрированный прогресс Украины в выполнении Соглашения об ассоциации, а также амбиции относительно будущего политики «Восточного партнерства».
ForUm

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