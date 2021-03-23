Гордость и стремление постоянно доказывать свою правоту не пускает любовь в сердце.

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний на Ютуб канале «Витражи».

«Чтобы обрести любовь, нужно выполнить простое правило - не стремиться быть во всем правым.

Именно наше желание быть всегда правым, желание доказать свою правоту не пускает любовь в нашу жизнь», - отметил митрополит Антоний.

Владыка подчеркнул, что гордость и самомнение даже ради благих побуждений лишает любви.

«Пока мы будем горделиво отстаивать свои взгляды и позиции, мы будем заняты только собой, до других нам не будет дела, даже если мы будем призывать к всеобщему благу. Пока же мы будем считать себя правыми - мы будем жить со своей правотой, но без любви. Пока не будет мира в нашем сердце - не будет в нем и любви», - объяснил управделами УПЦ.

Он напомнил, что «только сознательный отказ от себя и своей правоты, уход от праведного гнева и поиска «справедливости» впустит в нашу серую жизнь любовь и обогреет, как весеннее тепло после зимней стужи».