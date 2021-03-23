Полицейского, который применил силу к посетительнице киевского супермаркета, уволили, сообщает пресс-служба столичного главка.
Кроме того, его непосредственного руководителя сняли с должности, а начальнику столичного управления полиции охраны объявлен выговор.
Вчера в средствах массовой информации появилась публикация с видео, где сотрудник полиции охраны в супермаркете применил силу к женщине, которая в торговом зале отказывалась надеть маску.
«Такие позорные действия полицейского ничем не могут быть оправданы. Поэтому по данному факту назначено служебное расследование», - говорится в сообщении.
Проведение проверки событий в супермаркете поручено сотрудникам внутренней безопасности Нацполиции.
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