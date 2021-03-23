Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении 33-летнему врачу-стоматологу в совершении покушения на убийство, разбойных нападениях, воровстве, мошенничестве в особо крупных размерах и угрозе насилием в отношении работника правоохранительного органа (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115, ч . 3 ст. 185, ч. 3 ст. 187, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 345 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе досудебного расследования установлено, что с мая 2019 по сентябрь 2020 указанный гражданин, занимаясь стоматологической практикой, вводил пациентов в заблуждение, сообщая им ложную информацию относительно необходимого объема медицинского лечения. Таким образом злоумышленник завладел около 400 тысячами гривен своих пациентов.

Кроме того, в марте 2020 врач-стоматолог под предлогом необходимости осуществления медицинских процедур проник в жилище одной из пациенток и похитил банковскую карту, с которой в дальнейшем снял 78 тысяч гривен.

Также в июне 2020 подозреваемый под предлогом сопровождения одной из пациенток домой применил сильнодействующие вещества, от которых потерпевшая потеряла контроль над своими действиями. В дальнейшем, пользуясь ее полубессознательном состоянии, мужчина завладел денежными средствами и материальными ценностями последней на общую сумму 63 тыс. гривен.

Кроме того, указанный гражданин подозревается в покушении на убийство 70-летней гражданки путем подключения электрических проводов, которые заранее имел при себе, к электропитанию напряжением 220 Вт в электрическом щитке, расположенном рядом с квартирой проживания потерпевшей.

Подозреваемому, уроженцу Черниговской области, сейчас избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Во время заседания по избранию меры пресечения подозреваемый совершал угрозы в адрес прокурора, в связи с чем ему дополнительно инкриминируется ч. 1 ст. 345 УК Украины.

Также в настоящее время на рассмотрении судов находятся еще два уголовных производства в отношении этого же лица по фактам совершения других тяжких преступлений.

В частности, в Дарницком районном суде столицы по ч. 1 ст. 187, ч. 3 ст. 185 УК Украины и Броварском районном суде Киевской области по ч. 3 ст. 185 УК Украины.