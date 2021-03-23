также в разделеОбщество
Госкино просит украинцев выбрать фильмы к 30-й годовщине Независимости 8
Днипро вводит строгие карантинные меры 11
Контрразведка СБУ задержала на Харьковщине боевика «ЛНР» 10
Степанов о COVID-19: Ситуация ухудшается 17
В зоне ЧАЭС искали заблудившегося «сталкера» 9
СМИ: COVID-вакцины и паспорта вакцинации продаются в даркнете 12
Для въезжающих в Украину ввели обязательный ПЦР-тест 64
Блогер: У Павла Рябикина хотят «отжать» Таможню 30
Разоблачили банду, переправлявшую наркотики в ОРДО в детских товарах 13
Против 23 артистов РФ открыто дело за выступление на открытии Керченского моста 26
22 марта. Картина дня 22
В Украине с 1 апреля запретили нерестовый лов рыбы 10
В Черкасской области ужесточают карантин 20
В Раде спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом через месяц 49
Сторонники Стерненко анонсировали новую акцию возле ОП 17
В Одессе задержали представителя российского «вора в законе» 10
Опрос: Власть провалила процесс вакцинации населения от COVID-19 17
В Беларуси задержали украинку, которую 25 лет искало МВД России 26

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус раскритиковал богатые страны из-за неравномерного распределения вакцин от коронавируса в мире.

Об этом он сказал на брифинге ВОЗ, передает Укринформ.

По его словам, разрыв между количеством прививок в богатых и бедных странах растет каждый день.

Глава ВОЗ назвал отсутствие равных возможностей в доступе к вакцинам от коронавируса среди стран мира – «катастрофическим моральным провалом».

«Я в январе говорил, что мир окажется на грани катастрофического морального провала, если не сделать срочные шаги для обеспечения равномерного распределения вакцин. У нас есть средства для предотвращения этого провала, но шокирует то, что мало было сделано для предотвращения этого», - сказал он.

Руководитель ВОЗ подчеркнул, что страны, которые уже вакцинируют молодых и здоровых людей, делают это за счет жизней работников здравоохранения, престарелых и других групп риска в других государствах.

Гебреисус подчеркнул, что это путь, который ведет к «самопроигрышу», поскольку чем дольше будет продолжаться распространение коронавируса, тем больше будет возникать его мутаций и штаммов и будет расти риск того, что они начнут избегать воздействия вакцин.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
3159 грн.
14
Теги