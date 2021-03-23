Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус раскритиковал богатые страны из-за неравномерного распределения вакцин от коронавируса в мире.

Об этом он сказал на брифинге ВОЗ, передает Укринформ.

По его словам, разрыв между количеством прививок в богатых и бедных странах растет каждый день.

Глава ВОЗ назвал отсутствие равных возможностей в доступе к вакцинам от коронавируса среди стран мира – «катастрофическим моральным провалом».

«Я в январе говорил, что мир окажется на грани катастрофического морального провала, если не сделать срочные шаги для обеспечения равномерного распределения вакцин. У нас есть средства для предотвращения этого провала, но шокирует то, что мало было сделано для предотвращения этого», - сказал он.

Руководитель ВОЗ подчеркнул, что страны, которые уже вакцинируют молодых и здоровых людей, делают это за счет жизней работников здравоохранения, престарелых и других групп риска в других государствах.

Гебреисус подчеркнул, что это путь, который ведет к «самопроигрышу», поскольку чем дольше будет продолжаться распространение коронавируса, тем больше будет возникать его мутаций и штаммов и будет расти риск того, что они начнут избегать воздействия вакцин.