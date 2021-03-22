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Венецианская комиссии предоставила свои выводы относительно двух законопроектов, касающихся деятельности Конституционного суда Украины.

Об этом «Европейской правде» сообщили в пресс-службе Совета Европы.

Венецианская комиссия проанализировала новый законопроект о конституционной процедуре и альтернативный законопроект о порядке рассмотрения дел и исполнения решений Конституционного суда, которые были внесены как реакция на рекомендации комиссии, выданные в декабре 2020 года.

«Венецианская комиссия приветствует то, что президент Зеленский отозвал законопроект №4288, который приостанавливал бы полномочия всех судей Конституционного суда. Проект закона о конституционной процедуре учитывает рекомендации, высказанные Венецианской комиссией в ее Срочном выводе о реформе Конституционного Суда, и вносит много улучшений. Основные новинки были введены в области конституционных жалоб, публичности и открытости конституционного судопроизводства, формирования сенатов и коллегий и распределения дел, доступа к материалам дела, дисциплинарной ответственности судей и внутреннего функционирования Конституционного суда», - говорится в сообщении.

Однако в комиссии указали, что законопроект также имеет некоторые недостатки. Самое главное, что он не содержит положений о новой системе конкурсного отбора судей, включая международный компонент, как это рекомендовано в срочном заключении.

«Хотя эту систему назначения не нужно включать в законопроект, изменение в статью 11 Закона о Конституционном суде следует удалить, а текущие вакансии в Конституционном суде заполнить только после усовершенствования системы назначений», - говорится в заключении.

Основными рекомендациями Венецианской комиссии относительно изменений в законопроект являются следующие:

- что касается процессуальной экономии, производства по конституционным жалобам, в которых сенат признает правовое положение неконституционным, следует передавать в Большую палату только при условии, что президент или парламент требуют такой передачи;

- что касается дисциплинарных производств, вместо исполнительной власти (то есть президента) инициатива возбуждения дисциплинарного производства должна быть предоставлена ​​Национальному агентству по предотвращению коррупции;

- отсутствие какой-либо формы постепенных санкций в законопроекте является проблематичным. С целью введения в действие дисциплинарной системы, за дисциплинарные проступки, ниже порога «тяжкого дисциплинарного проступка», следует ввести другие санкции, такие как предупреждение, выговор, уменьшение зарплаты и т.д., и эти санкции должны применяться большинством судей;

- суд должен иметь возможность пересматривать свое собственное решение, если кто-то из его судей, проголосовавших за это решение, был осужден в окончательной инстанции за взятку в связи с принятием этого решения.

Относительно требований к голосованию, Венецианская комиссия отмечает, что для подавляющего большинства европейских правовых систем требуется лишь простое большинство.

«В Украине конкретная ситуация после Решение 13-r / 2020 (которым Конституционный Суд признал недействительными значительные части действующего антикоррупционного законодательства) может оправдать временное повышение требования к голосованию в Большой палате. Однако любое увеличение необходимого количества голосов должно быть процентным отношением количеству фактически назначенных судей, а не фиксированным количеством всех 18 судей. Такое увеличение может быть оправданным лишь до тех пор, пока определенный процент судей будет назначен в соответствии с новой системой конкурсного отбора», - говорится в сообщении.
ForUm

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