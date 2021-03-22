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Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявляет, что президент РФ Владимир Путин является ответственным за агрессивные действия России.

Об этом Столтенберг сказал на пресс-конференции в Брюсселе накануне заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО, которое состоится 23-24 марта, передает УНИАН.

По его словам, главы МИД стран-членов, а также стран-партнеров - Финляндии и Швеции - рассмотрят вопрос отношений с Россией.

«Россия продолжает подавлять мирных диссидентов дома и проявлять манеру агрессивного поведения за рубежом», - подчеркнул Столтенберг.

Он уточнил, что речь идет о российских кибератаках, попытках вмешаться в выборы и подорвать демократию в странах Запада.

При этом генсек Альянса отметил, что НАТО продолжает придерживаться двуединого подхода в отношениях с Россией - сильное сдерживания и оборона в сочетании с содержательным диалогом, в том числе по вопросам контроля над вооружениями.

«Все страны-члены приветствовали недавнее решение продлить Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (New START). Это важное начало. Но мы должны сильнее укрепить международный контроль над вооружениями», - добавил Столтенберг.

Также генсек отметил, что отношения между НАТО и Россией являются сложными уже в течение определенного времени, поскольку она нарушает международное право, применяет военные силы против Украины и Грузии, а также ответственна за агрессивные действия против стран НАТО (кибервмешательство во внутренние процессы стран-членов).

Он напомнил, что из-за поведения РФ НАТО вынуждена была выполнить существенные изменения в системе коллективной обороны со времени завершения «холодной войны», в частности привести силы к высокой боеготовности, разместить боевые группы на восточных границах альянса, а также увеличить расходы на оборону. «Мы увеличиваем наши усилия, когда речь идет о кибербезопасности, но мы также осуждаем поведение России, когда она нарушает международное право и разгоняет мирные демонстрации дома. Президент Путин, безусловно, в конечном итоге несет ответственность за все действия, которые предпринимает российское государство, и мы видели манеру агрессивного поведения, в том числе попытки и целенаправленные убийства оппонентов», - сказал Столтенберг.

Также он добавил, что в Альянсе обеспокоены сообщениями о том, что в России обещают вознаграждения за убийства персонала НАТО в Афганистане. Столтенберг считает неприемлемыми такие действия РФ.
ForUm

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