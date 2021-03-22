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В столице за 11-ю неделю 2021 года зарегистрировано 27 170 больных гриппом и ОРВИ, показатель заболеваемости составляет 915,6. Об этом заявил первый заместитель председателя Киевского городской государственной администрации Николай Поворозник, сообщает пресс-служба КГГА.

По его словам, всего в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 48,7% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет как взрослого, так и детского населения. Так, детей заболело - 8631 (рост на 31,8%), взрослых - 18539 человека (рост на 58,2%).

«В структуре заболеваемости дети составляют 31,8%, а на предыдущей неделе - 35,8%. 52,6% - дети школьного возраста. При этом среди школьников заболеваемость выросла на 38,8% - зарегистрировано 4541 случай», - рассказал Поворозник.

Он отметил, что в медицинские учреждения за 10-ю неделю госпитализированы 1864 человек, из них 74 - дети.

«Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ также сыграл важную роль в росте госпитализации больных в коммунальные больницы. Ведь все больные с признаками вирусного заболевания автоматически становятся пациентами с подозрением на заболевание коронавирусом. Более того, у части больных таки подтверждается коронавирус. Поэтому призыв беречь себя и своих родных остается актуальным. И помните: при первых признаках болезни не занимайтесь самолечением и обращаться к врачам» - призвал Поворозник.
ForUm

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