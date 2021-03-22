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То, что начиналось под прекрасными лозунгами возвращения к евангельской простоте первых веков христианства, незаметно выродилось в терпимость к несомненному греху, а теперь во многих протестантских деноминациях и к прямому ему потворствованию.

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«У современного общества консерватизм не в чести. Но лучше прослыть консерватором, чем вступить на путь постепенного отпадения от Церкви. Лучше быть обвиненным в фанатизме, чем в угоду грешному миру начать уступать человеческим страстям в малом, чтобы потом полностью принять грех», - отметил митрополит Антоний.

Он напомнил, что многие чада Православной Церкви с крайним недоверием относятся к любым нововведениям, которые во многом черпаются у отпавших сообществ.

«За почти две тысячи лет существования Церкви мы видели множество отделившихся от нее сообществ. Видели причины, которые привели к этому отделению, видели и последствия их, и то, насколько, с точки зрения христианства, многие эти сообщества деградировали.

Сперва отпадает Римская Церковь из-за властолюбивых притязаний своих предстоятелей. Затем, выступив против этих претензий и других злоупотреблений, от Рима откалываются протестанты. Причем, не сумев вернуться к чистоте православного учения, протестантизм отказался от Священного Предания Церкви, а теперь уже понемногу отказывается и от истин Писания в угоду «духу времени». Призывы к терпимости в отношении грешников плавно перетекли в терпимость ко греху», - подчеркнул владыка.

По его мнению, не стоит быть фанатиком в отношении вещей второстепенных, но есть вещи, которые трудно не замечать, например предложения пересмотра вопроса второбрачия священников или заявлений Константинопольского Патриарха.

«Кому-то (особенно людям «внешним») вопрос властолюбия лидеров Фанара или вопрос брачной жизни духовенства может показаться не особо важным. Но, оглядываясь на церковную историю, мы не можем не беспокоиться. Именно с подобных вещей и начиналось отпадение от Православия», - заключил митрополит Антоний.
ForUm

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