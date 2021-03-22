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В австралийском штате Новый Южный Уэльс из-за наводнения, вызванного проливными дождями, проводится массовая эвакуация населения, сообщает BBC.

Продолжающиеся несколько дней проливные дожди вызвали разлив рек в районе Сиднея - столицы Нового Южного Уэльса, а также на юго-востоке соседнего штата Квинсленд.

В Сиднее в воскресенье зафиксирован самый влажный день за год с почти 111 мм дождя, тогда как в некоторых регионах на северном побережье за ​​последние шесть дней выпало почти 900 мм дождя, что в три раза превышает среднее значение за март.

Реки Гоксбери и Непин у Сиднея достигли более высокого уровня, чем во время разрушительного наводнения в 1961 году.

Синоптики прогнозируют, что Гоксбери может достичь пикового значения - на уровне около 13 метров – в понедельник.

 

 

В пострадавших районах проживает около трети из 25 млн человек в Австралии. По меньшей мере 3000 человек в районе Сиднея уже были эвакуированы. 180 тысяч человек получили приказ эвакуироваться. 38 местных зон объявлены зонами стихийного бедствия. Власти также сообщили об оползнях и повреждениях зданий.

Аварийно-спасательные службы провели не менее 500 спасательных операций.

Премьер-министр Скотт Моррисон предложил помощь тем, кто был вынужден покинуть свои дома.

Как сообщалось, из-за обильных осадков, вызвавших наводнения на восточном побережье Австралии, началась эвакуация населения нескольких районов.
ForUm

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