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Военные США и Канады в вовскресенье, 21 марта, начинают совместные учения по противовоздушной обороне в Арктике. Об этом сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

Учения NORAD по противовоздушной обороне в Арктике начинаются сегодня и продлятся до 26 марта, – говорится в сообщении NORAD.

Указано, что эти маневры нужны для "повышения готовности" и для демонстрации возможности защищать свои границы.

Ранее источник The Wall Street Journal сообщил, что президент США Джо Байден обратился к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой увеличить затраты на оборону, в том числе на модернизацию NORAD.

Система NORAD состоит из спутников, наземных радаров и баз ВВС, в основном расположенных на Аляске и на северных территориях Канады. Назначение NORAD заключается в предупреждении США и Канады о любой атаке с севера.
ForUm

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