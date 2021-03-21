В Ривненской области задержан злоумышленник, который пытался на автомобиле перевезти янтаря-сырца на сумму около 200 тысяч гривен. Об этом накануне сообщило региональное управление Нацполиции.

«В селе Полки вчера, 20 марта, около 10:30 был остановлен автомобиль Peugeot Partner. При осмотре правоохранителями транспортного средства было обнаружено 3 мешка с янтарем. Ориентировочная стоимость которого по ценам "черного" рынка составляет 200 тысяч гривен», – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что водитель – 32-летний житель села Большие Цепцевичи позволил полицейским сектора реагирования осмотреть транспортное средство. Правоохранители в багажном отделении обнаружили три мешка с камнями янтаря-сырца.

«Следственные действия проводить водитель без адвоката не согласился. До его приезда, "солнечные" камни, общим весом 43 кг следователи изъяли», – подчеркнули в Нацполиции.

В рамках уголовного производства, начатого по статье о незаконной перевозке янтаря (ч.1 ст.240-1 УК Украины) его будут направлять на экспертизу. По ее результатам будет решаться вопрос о сообщении 32-летнему мужчине о подозрении в совершении преступления.

Транспортное средство изъято и помещено на территорию местного отделения полиции.