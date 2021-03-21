Российские наемники на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня за прошедшие сутки, 20 марта. Один боец ВСУ погиб в результате обстрела боевиков.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Оккупанты открыли огонь из минометов калибра 82 мм возле Пивденного, а возле Шумов — из стрелкового оружия. Неподалеку Водяного на Приазовье российско-оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ из гранатометов различных систем. В пригороде Лебединского боевики применили стрелковое оружие, а возле поселка Широкине — крупнокалиберные пулеметы.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава ООС получил огнестрельное ранение. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь, но он умер от полученных ранений во время эвакуации в медицинское учреждение.

«На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь», — сообщает штаб.

С начала текущих суток, 21 марта, обстрелов не зафиксировали.

Там добавили, что бойцы ВСУ придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня. В штабе подчеркнули, что прицельные обстрелы со стороны боевиков из запрещенного Минскими соглашениями оружия является «созданием информационных поводов для населения временно оккупированных территорий и дискредитации украинской стороны».