Возле Шумов на Донбассе в субботу, 20 марта, в результате прицельного обстрела со стороны российских наемников погиб украинский военнослужащий.

Об этом сообщает оперативно-тактические группировки Север.

«В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но, к сожалению, от полученных ранений он скончался во время эвакуации в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

На обстрел боевиков бойцы ВСУ открыли огонь. О действиях оккупантов через украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.

За прошедшие сутки, 19 марта, российские наемники два раза открывали огонь по украинским позициям. В результате обстрела погиб украинский военный. Еще один боец ВСУ погиб на Донбассе 18 марта.