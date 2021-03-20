Соответствующее сообщение в субботу, 20 марта, было опубликовано в официальном правительственном вестнике Турции. В турецком правительстве успели заявить, что выход государства из соглашения не означает ослабления защиты прав женщин.
Министр по вопросам семьи, труда и социальных услуг Зехра Зумрут говорит, что права женщин и так защищены в конституции страны и национальном законодательстве, а правовая система Турции «достаточно динамичная и сильная», чтобы внедрить новые нормы при необходимости.
Зумрут также подчеркнула, что насилие против женщин является преступлением против человечности, а Турция будет «решительно бороться против такого насилия по принципу "нулевой толерантности"», цитирует ее официальное информагентство страны Anadolu.
Глава Совета Европы Мария Пейчинович Бурич заявила, что решение Турции является «существенным откатом» в борьбе против насилия в отношении женщин и девушек и «ставит под угрозу защиту женщин в Турции, в Европе и не только».
Стамбульская конвенция — это первый международный юридически обязательный законодательный акт, призванный защищать права женщин во всем мире и в любое время — как мирное, так и во время войн. Он фиксирует общие принципы того, как эти права должны защищаться, и устанавливает уголовную ответственность за насилие против женщин.
Стамбульская конвенция была подписана более 40 государствами-членами Совета Европы в 2010 году в турецком городе Стамбул. Турция была первой страной, которая завершила процесс ратификации документа в 2014 году.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время