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Турция официально вышла из Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями, известной как Стамбульская конвенция.

Соответствующее сообщение в субботу, 20 марта, было опубликовано в официальном правительственном вестнике Турции. В турецком правительстве успели заявить, что выход государства из соглашения не означает ослабления защиты прав женщин.

Министр по вопросам семьи, труда и социальных услуг Зехра Зумрут говорит, что права женщин и так защищены в конституции страны и национальном законодательстве, а правовая система Турции «достаточно динамичная и сильная», чтобы внедрить новые нормы при необходимости.

Зумрут также подчеркнула, что насилие против женщин является преступлением против человечности, а Турция будет «решительно бороться против такого насилия по принципу "нулевой толерантности"», цитирует ее официальное информагентство страны Anadolu.

Глава Совета Европы Мария Пейчинович Бурич заявила, что решение Турции является «существенным откатом» в борьбе против насилия в отношении женщин и девушек и «ставит под угрозу защиту женщин в Турции, в Европе и не только».

Стамбульская конвенция — это первый международный юридически обязательный законодательный акт, призванный защищать права женщин во всем мире и в любое время — как мирное, так и во время войн. Он фиксирует общие принципы того, как эти права должны защищаться, и устанавливает уголовную ответственность за насилие против женщин.

Стамбульская конвенция была подписана более 40 государствами-членами Совета Европы в 2010 году в турецком городе Стамбул. Турция была первой страной, которая завершила процесс ратификации документа в 2014 году.
ForUm

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