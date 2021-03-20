Соответствующее сообщение в субботу, 20 марта, было опубликовано в официальном правительственном вестнике Турции. В турецком правительстве успели заявить, что выход государства из соглашения не означает ослабления защиты прав женщин.

Министр по вопросам семьи, труда и социальных услуг Зехра Зумрут говорит, что права женщин и так защищены в конституции страны и национальном законодательстве, а правовая система Турции «достаточно динамичная и сильная», чтобы внедрить новые нормы при необходимости.

Зумрут также подчеркнула, что насилие против женщин является преступлением против человечности, а Турция будет «решительно бороться против такого насилия по принципу "нулевой толерантности"», цитирует ее официальное информагентство страны Anadolu.

Глава Совета Европы Мария Пейчинович Бурич заявила, что решение Турции является «существенным откатом» в борьбе против насилия в отношении женщин и девушек и «ставит под угрозу защиту женщин в Турции, в Европе и не только».