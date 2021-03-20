В США пятеро сотрудников Белого дома были уволены из-за употребления в прошлом наркотиков, в том числе марихуаны.

Об этом сообщает AP со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

15 штатов и Вашингтон, округ Колумбия, разрешают использование марихуаны в рекреационных целях, несмотря на федеральный запрет. Администрация старается автоматически не наказывать потенциальных сотрудников за законное поведение в их регионах, разработав более гибкую политику, заявила Псаки.

«Мы работали в координации со службой безопасности, чтобы гарантировать, что у большего числа людей будет возможность служить государству, чем было бы в прошлом, — сказала Псаки. — Хотя мы не будем вдаваться в подробности, во многих случаях на увольнение определенных лиц повлияли дополнительные факторы».

Сотни помощников в администрации президента США Джо Байдена прошли проверку профпригодности. Белый дом заявил, что на увольнение может повлиять несколько факторов, в том числе употребление тяжелых наркотиков. При администрации Байдена политика в отношении марихуаны стала менее жесткой. Теперь она позволяет до 15 случаев употребления марихуаны в год среди сотрудников Белого дома.

Федеральное правительство также стало несколько более снисходительным: управление персонала выпустило служебную записку, в которой говорится, что человека нельзя считать непригодным только из-за употребления марихуаны в прошлом.

Как утверждает издание, проверки безопасности и пригодности были проблемой для прошлых администраций. При администрации Дональда Трампа сотрудники столкнулись с увольнениями из-за иностранного влияния, конфликта интересов, касающегося личного поведения, финансовых проблем, употребления наркотиков и преступного поведения.