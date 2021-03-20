Сегодня, 20 марта, в Украине до +8 градусов, во многих областях ожидаются осадки. Прогноз погоды опубликован на сайте Укргидрометцентра.

В большинстве областей страны сегодня ожидается +3..+5 градусов, в Закарпатской области и на юге страны до +7, в Крыму до +8.

Дождь или мокрый снег ожидается сегодня в большинстве областей, кроме Закарпатской, Черновицкой, Ровенской и Крыма.

В Киеве и области будет идти дождь. Температура воздуха днем будет от +2 до +6, а ночью от -3 до +2 градусов.

Завтра, 21 марта, немного потеплеет: в большинстве областей +5..+7 градусов, в Закарпатской и Черновицкой областях до +8, в Крыму до +9. Осадков не ожидается.