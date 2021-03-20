Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении ввести в стране экономические паспорта. Дети, рожденные в Украине, по достижению ими 18 лет, смогут получить финансовые средства от использования и добычи недр, заявил глава государства в пятницу, 19 марта.

По словам президента, средства будут храниться на банковском депозитном счете. А подросшие украинцы смогут потратить накопившуюся сумму на свое образование.

«Вскоре мы предложим механизм для воплощения в жизнь одного из моих предвыборных обещаний, а именно об экономическом паспорте украинцев. По нему, все дети, рожденные в Украине, к моменту наступления 18 лет, смогут получить средства от использования и добычи недр Украины, которые будут накапливаться на их персональном депозитном счете в банке, и по достижении совершеннолетия, смогут быть потрачены ими на получение высшего образования в Украине», - сказал Зеленский.

К слову, ЕС планирует признавать «паспорта вакцинации» только для утвержденных вакцин.