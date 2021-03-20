также в разделеЭкономика
«Укроборонпром» хочет взять в управление «Мотор Сич» 7
Минэкономики мониторит цены на социально важные продукты 9
Работники Укрзализныци планируют забастовку 52
Предпринимателям могут возобновить карантинные выплаты 13
Суд ЕС может ограничить прокачку газа в обход Украины 24
«Ущерб на 240 миллионов»: СБУ об обысках в сети АЗС 24
В Украине планируют изменить правила работы ФОПов 26
Шмыгаль: Кабмин договаривается с торговыми сетями о ценах на продукты 11
Местные бюджеты будут получать часть акциза с топлива 19
Кабмин назначил временного руководителя Укрзализныци 48
Кабмин уволил главу Укрзализныци 34
Экс-чиновник: Набсовет УЗ единогласно поддержал отставку Жмака 19
Международные резервы Украины сократились до $27,8 миллиарда 17
АМКУ расследует ситуацию со снижением запасов угля на ТЭС 14
Биткойн побил исторический максимум 23
Минсоцполитики хочет отвязать размер пенсии от прожиточного минимума 36
Китай требует от Украины защиты своих инвесторов «Мотор Сичи» 122
СНБО решил национализировать «Мотор Сич» 48

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении ввести в стране  экономические паспорта. Дети, рожденные в Украине, по достижению ими 18 лет, смогут получить финансовые средства от использования и добычи недр, заявил глава государства в пятницу, 19 марта.

По словам президента, средства будут храниться на банковском депозитном счете. А подросшие украинцы смогут потратить накопившуюся сумму на свое образование.

«Вскоре мы предложим механизм для воплощения в жизнь одного из моих предвыборных обещаний, а именно об экономическом паспорте украинцев. По нему, все дети, рожденные в Украине, к моменту наступления 18 лет, смогут получить средства от использования и добычи недр Украины, которые будут накапливаться на их персональном депозитном счете в банке, и по достижении совершеннолетия, смогут быть потрачены ими на получение высшего образования в Украине», - сказал Зеленский.

К слову, ЕС планирует признавать «паспорта вакцинации» только для утвержденных вакцин.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги