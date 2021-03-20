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20 марта по состоянию на 7:00 в результате вражеского обстрела на Донбассе погиб один украинский военнослужащий из состава Объединенных сил.

Об этом сообщили в штабе ООС.

За прошедшие сутки, 19 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны формирований Российской Федерации, которые были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток.

В частности, вблизи Водяного Донецкой области, на Приазовье, боевики открывали огонь из артиллерийских систем 122-го калибра, минометов 120 калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В результате вражеского обстрела один военный получил ранения несовместимо с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника, говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что из стрелкового оружия противник совершил обстрел позиций украинских защитников на том же направлении недалеко от населенного пункта Пищевик. В ответ на обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь.

Также украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на территории ОРДЛО.

«На днях патруль СММ ОБСЕ зафиксировал вооружения и военную технику российско-оккупационных войск, которые были размещены с нарушением вне определенных районов отвода», - говорится в сообщении.

Напомним, боевики совершили 6 обстрелов, погиб военный.
ForUm

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