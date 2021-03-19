За прошедшие сутки, 18 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, говорится в сводке ООС.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север», недалеко от населенного пункта Пивденне оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий получил пулевое ранение несовместимое с жизнью.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» вблизи населенного пункта Водяное российско-оккупационные войска совершили обстрел позиций украинских защитников, используя минометы 120-го калибра и гранатометы различных систем, а в пригороде Богдановки – автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

По состоянию на 7:00 утра 19 марта, в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов не зафиксировано.

