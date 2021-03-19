Совет национальной безопасности и обороны Украины на следующем заседании примет решение о применении санкций к лицам, которые имеют отношение к перемещению контрафактной продукции с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом на брифинге после сегодняшнего заседания СНБО заявил секретарь ведомства Алексей Данилов, передает УНИАН.

«В особенности мы обратили внимание на предприятия, которые работают на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей. На следующем заседании люди, которые имеют к этому непосредственное отношение, будут отображены в соответствующих решениях Совета национальной безопасности и обороны», - сказал он.

Также он анонсировал доклады ведомств, которые должны вести борьбу с «контрафактом».

«На следующем заседании Совета национальной безопасности и обороны все ведомства, которые непосредственно должны об этом вопросе беспокоиться и контролировать, чтобы этого позорного явления у нас не было, будут иметь соответствующие доклады на заседании Совета национальной безопасности и обороны», - сказал он.