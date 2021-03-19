Совет национальной безопасности и обороны Украины намерен провести заседание, посвященное локдауну в связи с ухудшающейся ситуацией с пандемией COVID-19 в Украине.
Об этом сказал секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов на брифинге, посвященном итогам встречи членов органа 19 марта, передает УНИАН.
По его словам, такое заседание может быть проведено уже в ближайшее время.
«Что касается локдауна и коронавируса, я думаю, что в ближайшее время будет соответствующее заседание СНБО по этому поводу проводиться», - сказал он.
Секретарь добавил, что сейчас в Украине крайне сложная ситуация с заболеваемостью.
Также Данилов сообщил, что на текущей неделе аппарат СНБО начал направлять информационные письма органам местного самоуправления и те организуют заседания комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для рассмотрения усиления карантинных мер.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время