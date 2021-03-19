Санкционная политика и перспективы развития украинского-немецкого сотрудничества в области «зеленой» энергетики не связаны между собой.

Так прокомментировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который открыл в Берлине 4-й Украинско-Немецкий экономический форум, сообщение о якобы готовности Германии инвестировать больше в Украину в обмен на отказ США от санкций против проекта «Северный поток-2», отвечая за вопрос Укринформа.

«Санкционная политика и геополитические вопросы - это отдельный раздел нашего сотрудничества, а экономика, европейский «зеленый курс», переход в Украине к «зеленой» экономике - это совсем отдельная тема. Они никак не пересекаются, мы их не связываем между собой», - заявил Шмыгаль.

Он заверил, что во время 4-го Украинско-Немецкого экономического форума, который проходит 19 марта в Берлине, не планировалось заключение каких-то договоров. «И точно не было никаких разговоров о каком-то отказе от санкций», - добавил премьер.

Он также заметил, что переход на «зеленые» технологии и применение водородных технологий является, в частности, одной из ключевых тем в Германии и в Европе. По словам Шмыгаля, «для украинско-немецкого сотрудничества это долгосрочная, многолетняя перспектива», ведь сначала надо разработать установки по производству водорода, наладить его транспортировку и т.п.

Немецкое деловое издание Handelsblatt накануне опубликовало большую статью, в которой утверждается, что Германия хочет существенно увеличить инвестиции в энергетический сектор Украины в обмен на то, чтобы США дали достроить газопровод «Северный поток-2». Автор пишет, что первый пилотный проект по водороду будет согласован на полях Экономического форума, он касается создания электролизера мощностью 8,5 МВт стоимостью 25 млн евро. Кроме двух правительств, в пилотном проекте, по данным издания, будут задействованы также Siemens Energy и крупнейшая украинская энергетическая компания DTEK.