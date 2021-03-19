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Украина перешла ко второму этапу вакцинации, на котором государство вакцинирует людей с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и тех, кто оказывает медицинские услуги, со следующей недели начнут работать стационарные пункты прививок.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в выступлении с трибуны Верховной Рады, передает Украинская правда.

«Дорожная карта вакцинации предполагает 5 основных этапов. Меньше, чем за месяц, а, как известно, первая прививка в Украине была сделана 24 февраля, мы перешли ко второму этапу вакцинации. Со следующей недели начинается работа стационарных пунктов прививок и вакцинация семейных врачей», - сказал он.

По словам министра, «на сегодняшний день в Украине вакцинировано 92 713 человек».

До этого времени мобильные бригады приезжали в больницы для вакцинации медиков. Также остатками доз вакцинировали публичных лиц.

В декабре Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины по вакциноуправляемым инфекциям утвердил дорожную карту по вакцинации населения против COVID-19.
ForUm

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