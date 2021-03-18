Президент Зеленский лично крышует коррупцию в СБУ. Об этом рассказал один из его бизнес-партнеров Геннадий Лазутин. Записи нескольких бесед с говорливым «решалой» опубликовал нардеп Гео Лерос.



Полмиллиона долларов в полиэтиленовых пакетах из Донецка - так «Квартал» обналичил деньги от телеканала «Интер» в 2002 году, рассказывает партнёр Зеленского. Схему организовал Иван Баканов, деньги по безналу шли через Валерия Хорошковского. А наличные Зеленскому и компании привозил Геннадий Лазутин.



«Ваня им делает схематоз. Хорошковский валит деньги по безналу, кешем не даёт. Ваня им делает услуги, туда-сюда. Мы на Донецк, донецкие пацаны - они же конкретные и привозят в кульках. Я: ну перегрузите в спортивную сумку. А они - у нас сумки нет. Я: 500 тысяч долларов привезли, а сумки нет? Я говорю, вот у меня есть спортивная сумка, с которой я всегда в командировки ездил», - вспоминает Лазутин.





Он также рассказал, что Зеленский тогда впервые увидел банковские упаковки по 100 тысяч долларов.



«Я ж привожу туда, к Сане (Беляеву) на Рудыки. Короче, Вова, Шефир Серега. Я говорю: пацаны, кеш. Они: че так мало? Я: тут не мало, тут дох... открываю сумку, они смотрят - они первый раз в 2002 году увидели в вакуумных упаковках по 100 тысяч долларов», - рассказывает Лазутин.



«Они первый раз с Шефиром Серегой увидели. Ну они сейчас, конечно, видели и не такое. Короче, я открываю, а там в вакуумных упаковках лежат 5 там этих вот в ряд, ну 500 тысяч», - вспоминает Геннадий Лазутин.



Он также уточнил, что тогда «квартал» еще не тратил деньги на кокаин: «это сейчас они уже разбираются, думаю, по запаху - это колумбийский или коста-риканский», - говорит Лазутин.



По словам Геннадия Лазутина, сейчас участники многолетнего квартального «схематоза» встроены в систему СБУ. Его близкий друг Александр Беляев является советником Баканова и лично «обилечивает» СБУшников. А каждое кадровое назначение согласовывает непосредственно «Первый», то есть Зеленский, а также его ближайший соратник Шефир.



«Есть у меня партнёр Саша Беляев. Он уже СБУшников обилетил на еб...ть какую сумму. Ваня (Баканов) все решает через Первого. Кто б тебе что не пи...л. Решает Первый и Серега Шефир», - рассказывает Лазутин на видео.



«Ты хочешь сказать, что вот Зеля, все вопросы через него. Что он ни с кем не советуется, сам включил мозги и принимает?», - уточняет собеседник Лазутина.



«Может, он с кем-то советуется, я не знаю. Но без Зели ни одно нах... кадровое решение не проходит по Службе точно», - отвечает Лазутин.



Александр Беляев для Баканова и Зеленского - не чужой человек. Он - член семьи, муж сёстры жены Ивана Баканова. А Иван Баканов и Владимир Зеленский вообще выросли в одном криворожском дворе, ходили в одну школу и учились в одном институте.



«Жена Баканова Оксана Лазаренко протянула мужа сестры криворожанина Александра Беляева. Который затянул в бизнес нашего героя Лазутина. Эти комики из «95 квартала» легко и непринужденно с первого дня стали злоупотреблять властью. В качестве примера: Баканов выделил теперь уже своему советнику Беляеву государственную охрану. Его внесли в так называемый стоп-список в реестрах. Это своеобразная индульгенция и неприкосновенность. Когда все, кто будет интересоваться Беляевым, будут подпадать под специальный мониторинг СБУ», - объясняет Лерос.