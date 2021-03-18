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В связи с введением жесткого карантина во Львове и Киеве Укрзализныця подчеркивает, что какие-либо ограничения железнодорожного движения дальнего следования через эти города отсутствуют. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе компании.  

Запрет высадки и посадки возможен только при специального указания МЗ, тогда как Львовская и Киевская области по состоянию на 18 марта остаются в «оранжевой» зоне.

В УЗ напомнили, что ограничение продажи билетов и высадки/посадки пока касаются исключительно Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областей.

Укрзализныця внимательно отслеживает ситуацию с заболеваемостью в регионах, усиливает дезинфекцию поездов и призывает всех украинцев к безопасным путешествиям в случае необходимости, с обязательным ношением масок, дезинфекцией рук и соблюдением дистанции на вокзалах.

По возможности и наличии мест проводники и стюарды Укрзализныци будут проводить рассадку пассажиров в вагоне на большую дистанцию ​​друг от друга.

Напомним, в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Киеве с 20 марта по 9 апреля вводятся строгие карантинные ограничения. 

С пятницы, 19 марта, до 28 марта усиленный карантин вводится во Львове.
ForUm

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