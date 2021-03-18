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В Европейской комиссии заявили, что как президент страны Владимир Путин несет ответственность за политику и действия российских властей.

Как сообщает «Европейская правда», об этом в среду на брифинге в Брюсселе заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Набила Массрали.

Так она ответила на вопрос, соглашается ли глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель с обвинениями президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина.

«К сожалению, есть длинный список успешных и неудачных покушений, совершенных против критиков и независимых лиц в России, включая политиков и журналистов. Многие из этих дел не были расследованы, остаются нерешенными, а виновники не привлечены к ответственности», - сказала пресс-секретарь, отвечая на вопросы.

Она напомнила, что в деле о покушениях на Алексея Навального и Сергея и Юлию Скрипаль ЕС ввел санкции против лиц, принадлежащих к российской военной разведке или конкретным институтам химических исследований в России.

«Российские власти также осуществили незаконные действия в Украине и сыграли четкую роль в других конфликтах в соседних странах с ЕС и за их пределами. Как президент Российской Федерации Владимир Путин в конечном итоге несет ответственность за политику и действия российских властей», - заявила пресс-секретарь.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин столкнется с последствиями за вмешательство в президентские выборы в 2020 году.

При этом на вопрос журналиста, думает ли Байден, президент Путин убийца, президент США ответил утвердительно: «Ммм, да».

После этого заявления посол России в США Анатолий Антонов был приглашен в Москву на консультации
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