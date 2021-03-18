Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали деятельность нелегальных «call-центров». Выдавая себя за «известные брокерские компании», злоумышленники выманивали у граждан ЕС и СНГ деньги - чтобы «клиенты заработали на бирже», сообщает пресс-центр ведомства.

По данным спецслужбы, группа украинцев и граждан иностранных государств организовали в Киеве противоправную схему. Они, находясь в Украине, координировали деятельность трансграничного мошеннического механизма.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники звонили гражданам ЕС и СНГ от имени «известных» брокерских компаний и предлагали заработать на торговле валютой и криптовалютой, ценными бумагами, золотом и нефтью.

Дельцы «гарантировали» клиентам получение сверхприбылей в короткие сроки. После получения значительной суммы денег, присваивали средства и блокировали вкладчика.

Также участники группировки, используя контактные базы лиц, в отношении которых ранее вели аналогичные мошеннические действия, предлагали вкладчикам за «комиссию» вернуть утраченные инвестиции. Получив средства, дельцы сразу прерывали связь с клиентом.

Правоохранители провели обыски по месту жительства организаторов и участников группировки и расположению «call-центров».

В ходе следственных действий изъято: более 2 млн грн, полученных преступным путем, серверное оборудование, флеш-носители, документальные материалы, подтверждающие противоправную деятельность.

Сейчас следственные действия продолжаются для привлечения к ответственности всех организаторов сделки. Операция проводилась сотрудниками Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в экономической сфере СБ Украины.