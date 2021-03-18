Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Днипре агента так называемой «МГБ ДНР», которая позиционирует себя как «спецслужба» террористов, сообщает пресс-центр СБУ.

Злоумышленник собирал разведывательную информацию об украинских воинских подразделениях, дислоцированных на территории региона.

По предварительной версии следствия, житель временно неподконтрольной украинской власти территории Донетчины был завербован главарями незаконных вооруженных формирований. По заданию представителей так называемой «МГБ ДНР» был направлен в Днепропетровскую область для сбора разведывательной информации. Злоумышленника, прежде всего, интересовали сведения о личном составе и военной технике подразделений Вооруженных сил Украины.

Для получения разведданных «кураторы» отработали информатору закрытые каналы связи, в том числе для отправки электронных сообщений.

Для перемещения по территории региона и ведения наружного наблюдения злоумышленник использовал собственный автотранспорт.

Во время обысков по адресу проживания вражеского агента правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности, оружие и боеприпасы.

Следователи органов безопасности сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных:

ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации),

ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование проводится следователями УСБУ в Днепропетровской области под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры.