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Североатлантический Альянс продолжит усиливать свое присутствие в Черноморском регионе в связи с аннексией Крыма Россией и его милитаризацией.

Такое заявление сделал генсек Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, сообщает Крым.Реалии.

«Безопасность Черного моря является приоритетом для НАТО и Грузии. И мы обеспокоены продолжающимся наращиванием российской военной мощи в регионе. Россия использует Крым для переброски войск в Черное море. И поэтому мы работаем над усилением нашего присутствия в Черноморском регионе», – подчеркнул Столтенберг.
ForUm

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