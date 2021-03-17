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По некоторым группам товаров действительно есть обоснованный рост из-за уменьшенного предложения и сезонного фактора, правительство продолжает вести диалог с ритейлерами и представителями торговых сетей по ценам.

Об этом на заседании правительства заявил премьер Денис Шмыгаль, передает «Экономическая правда».

«Правительство продолжает вести диалог с ритейлерами и представителями торговых сетей по ценам, прежде всего на продукты питания.

Как уже отмечалось, по некоторым группам товаров действительно обоснованный рост из-за уменьшенного предложения и сезонного фактора», - сказал глава правительства.

«Что касается других ключевых групп товаров: сейчас один из ключевых участников рынка заверил правительство, что не планирует повышать цены на определенные категории продуктов питания и товары первой необходимости.

Это является примером эффективного сотрудничества профильного министерства и представителей рынка», - добавил он.

 
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